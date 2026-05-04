Auto pesa minaccia dazi Usa al 25% Vda chiede stop a escalation

Le autorità europee stanno valutando le ripercussioni dei potenziali aumenti dei dazi statunitensi sulle auto importate dalla regione. I mercati finanziari reagiscono con cali significativi, con le aziende tedesche del settore che registrano le perdite più consistenti. La discussione sui dazi è tornata in primo piano, mentre le istituzioni chiedono di fermare l’escalation delle misure commerciali tra le due aree.

Milano, 4 mag. (askanews) – I dazi Usa tornano a colpire l’auto europea e in Borsa il conto lo pagano soprattutto i costruttori tedeschi. Dopo la minaccia del presidente americano Donald Trump di aumentare al 25% dal 15% le tariffe su auto e camion importati dall’Unione europea, l’indice europeo auto e componentistica ha ceduto il 2,3%. Porsche, Bmw, Mercedes e Volkswagen hanno lasciato sul terreno fra il 2% e il 3% a Francoforte, mentre tra i fornitori Continental ha ceduto il 4,6%. La nuova stretta riapre il fronte commerciale tra Washington e Bruxelles e, secondo la Vda, l’associazione dell’industria automobilistica tedesca, rappresenta “un nuovo e grave fattore di tensione nei rapporti transatlantici”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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