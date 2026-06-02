Negli Stati Uniti è stato istituito un nuovo centro dedicato alla protezione dell’intelligenza artificiale da attacchi informatici. Il sistema prevede una distribuzione centralizzata di aggiornamenti di sicurezza e patch correttive. Le aziende tecnologiche saranno obbligate a sottoporre i propri algoritmi a valutazioni federali per verificare vulnerabilità e conformità alle nuove norme. La struttura mira a rafforzare la sicurezza delle applicazioni di IA contro le minacce cyber.

? Punti chiave Come funzionerà il nuovo sistema di distribuzione delle patch correttive?. Quali aziende tecnologiche dovranno sottoporre gli algoritmi a valutazione federale?. Perché la collaborazione volontaria potrebbe non bastare contro la Cina?. Quanto tempo avranno i colossi tech per superare i controlli?.? In Breve Protocollo di revisione federale per nuovi algoritmi entro un limite massimo di 30 giorni. David Sacks e Pete Hegseth divergono su regolamentazione e competitività globale. Coinvolgimento coordinato di Treasury, Difesa, Commercio e Homeland Security. Modello di cooperazione volontaria promosso da Susie Wiles e Scott Bessent. Trump firma l’ordine esecutivo sull’intelligenza artificiale: nasce il centro per la sicurezza cibernetica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - USA: nasce un nuovo hub per difendere l’IA dalle minacce cyber

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