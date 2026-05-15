In un'area nel cuore del Mezzogiorno, una grande banca ha annunciato l'apertura di un nuovo centro dedicato alla cybersicurezza, assumendo 100 professionisti specializzati in tecnologia e sicurezza informatica. L’obiettivo è rafforzare le proprie strutture di difesa digitale e migliorare i servizi online. La selezione si concentra su profili tecnici come esperti di sicurezza informatica, sviluppatori di software specializzati in sicurezza e analisti di sistemi. Questa iniziativa coinvolge l’assunzione di personale qualificato, senza indicare nomi o dettagli specifici dell’azienda.

? Punti chiave Come cambierà il mercato del lavoro tech nel Mezzogiorno?. Quali profili tecnici specifici sta cercando la banca?. Perché Intesa SanPaolo ha deciso di abbandonare i fornitori esterni?. Come funzionerà il nuovo modello di sicurezza Zero Trust?.? In Breve Piano prevede 60 nuove assunzioni e riqualificazione per 40 dipendenti interni.. Strategia basata su modello Zero Trust e automazione tramite intelligenza artificiale.. Riorganizzazione area Chief Security Officer presentata ai sindacati il 15 aprile 2026.. Progetto inserito nel Piano Industriale 2026-2029 con 6300 nuovi posti di lavoro..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, il nuovo hub cyber di Intesa SanPaolo: 100 nuovi esperti IT

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