Perché la Romania non ha potuto abbattere il drone russo Solo l’IA può difendere l’Europa dalle minacce di Mosca

Da quotidiano.net 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un drone russo si è schiantato su un condominio a Galati, in Romania, rappresentando l'incidente di sicurezza più grave nel paese dall'inizio del conflitto in Ucraina. Le autorità locali non sono state in grado di abbattere il velivolo prima dell'impatto. Secondo alcuni esperti, solo l’intelligenza artificiale potrebbe migliorare la difesa europea contro minacce di questo tipo, ma al momento non ci sono sistemi in uso che possano neutralizzare rapidamente droni ostili in volo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Galati (Romania), 29 maggio 2026 – Lo schianto di un drone russo a Galati   su un condominio rappresenta il più grave incidente di sicurezza registrato sul territorio romeno dall'inizio del conflitto in Ucraina. L'episodio, come riportato dal quotidiano Adevarul, ha riacceso con forza il dibattito sulle pesanti vulnerabilità della difesa antiaerea nazionale, in particolare di fronte alla minaccia rappresentata da bersagli che si muovono a quote estremamente basse. Nonostante i radar avessero tempestivamente rilevato la minaccia e i caccia F-16 fossero decollati d'urgenza con l'autorizzazione di fare fuoco, l'intercettazione è fallita, evidenziando un pericoloso divario operativo tra la capacità di avvistamento e l'effettiva distruzione del bersaglio prima che questo raggiunga i centri abitati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

perch233 la romania non ha potuto abbattere il drone russo solo l8217ia pu242 difendere l8217europa dalle minacce di mosca
© Quotidiano.net - Perché la Romania non ha potuto abbattere il drone russo. “Solo l’IA può difendere l’Europa dalle minacce di Mosca”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Drone russo in Romania, la Nato serra i ranghi: “Mosca ha superato un altro limite”Un drone russo ha colpito un edificio residenziale a Galati, in Romania, durante la notte, ferendo due persone.

Romania, drone russo colpisce un edificio al confine con l’Ucraina. La Nato condanna: “Mosca sconsiderata”Durante un attacco con droni russi sull’Ucraina tra il 28 e il 29 maggio, uno dei droni ha sorvolato la Romania e si è schiantato sul tetto di un...

Argomenti più discussi: Romania. Don Marius: io rimango qui; Natisone, Cristian Molnar: l'ultima canzone ascoltata in auto pensando a Petru (che continua a cercarlo). Nulla al mondo è come un...; Intervista al Dott. Nistor Becia, Membro Associato della British Psychological Society (AFBPsS) e Membro dell’Ordine dell’Impero Britannico (MB).

Ghali sui social ad un giorno dall'esibizione alle Olimpiadi: So perché non ho più potuto cantare l’Inno d’Italia. La lingua araba all’ultimo era di troppoMILANO CORTINA - So perché mi hanno invitato. So anche perché non ho più potuto cantare l’Inno d’Italia. So perché mi hanno proposto di recitare una poesia sulla pace. So che poteva contenere più di ... ilgazzettino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web