Un drone russo si è schiantato su un condominio a Galati, in Romania, rappresentando l'incidente di sicurezza più grave nel paese dall'inizio del conflitto in Ucraina. Le autorità locali non sono state in grado di abbattere il velivolo prima dell'impatto. Secondo alcuni esperti, solo l’intelligenza artificiale potrebbe migliorare la difesa europea contro minacce di questo tipo, ma al momento non ci sono sistemi in uso che possano neutralizzare rapidamente droni ostili in volo.

Galati (Romania), 29 maggio 2026 – Lo schianto di un drone russo a Galati su un condominio rappresenta il più grave incidente di sicurezza registrato sul territorio romeno dall'inizio del conflitto in Ucraina. L'episodio, come riportato dal quotidiano Adevarul, ha riacceso con forza il dibattito sulle pesanti vulnerabilità della difesa antiaerea nazionale, in particolare di fronte alla minaccia rappresentata da bersagli che si muovono a quote estremamente basse. Nonostante i radar avessero tempestivamente rilevato la minaccia e i caccia F-16 fossero decollati d'urgenza con l'autorizzazione di fare fuoco, l'intercettazione è fallita, evidenziando un pericoloso divario operativo tra la capacità di avvistamento e l'effettiva distruzione del bersaglio prima che questo raggiunga i centri abitati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Perché la Romania non ha potuto abbattere il drone russo. “Solo l’IA può difendere l’Europa dalle minacce di Mosca”

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