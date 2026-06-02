USA | nasce aliensgov per il monitoraggio dei migranti irregolari
Un nuovo sito web è stato creato negli Stati Uniti per monitorare i migranti irregolari. Il portale permette agli utenti di inviare segnalazioni e fornisce strumenti tecnici per facilitare il tracciamento. La piattaforma, chiamata aliens.gov, si presenta come un punto di riferimento digitale per la gestione delle persone senza documenti regolari. Non sono stati rilasciati dettagli su come vengono analizzate o utilizzate le segnalazioni inviate dagli utenti.
? Domande chiave Come può un sito di fantascienza trasformare la gestione dei migranti?. Quali strumenti tecnici mette a disposizione il portale per la segnalazione?. Perché il governo usa l'estetica degli UFO per il controllo territoriale?. Chi può partecipare attivamente alla caccia ai soggetti sospetti?.? In Breve L'agenzia ICE gestisce il portale tramite mappe interattive degli arresti negli Stati Uniti.. Il sito include un modulo per segnalare soggetti definiti suspicious aliens alla cittadinanza.. La piattaforma utilizza un'estetica sci-fi con caratteri verdi registrata nel marzo scorso.. La strategia fonde sicurezza nazionale e cultura pop per monitorare le comunità locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Argomenti più discussi: Aliens.gov, la Casa Bianca usa gli UFO per parlare di immigrazione; Camminano tra di noi: la Casa Bianca lancia aliens.gov. Ma il sito non c'entra nulla con gli extraterrestri; Gli alieni di Trump: il sito sugli Ufo che dà la caccia ai migranti; Trump annuncia che gli alieni camminano tra noi (spoiler: non sono verdi).
#USA L'ennesima, pericolosa e imbarazzante pagliacciata della Casa Bianca è il portale Aliens.gov, creato col chiaro intento di disumanizzare le persone e manipolare l'opinione pubblica. Sminuire il tema dell'immigrazione da complessa questione le x.com
Dopo aver registrato il dominio a marzo, l'amministrazione Usa ha inaugurato la pagina dove si vanta degli arresti dei migranti clandestini (gli stranieri in inglese si chiamano anche aliens) facebook
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