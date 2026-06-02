USA | nasce aliensgov per il monitoraggio dei migranti irregolari

Notizia in breve

Un nuovo sito web è stato creato negli Stati Uniti per monitorare i migranti irregolari. Il portale permette agli utenti di inviare segnalazioni e fornisce strumenti tecnici per facilitare il tracciamento. La piattaforma, chiamata aliens.gov, si presenta come un punto di riferimento digitale per la gestione delle persone senza documenti regolari. Non sono stati rilasciati dettagli su come vengono analizzate o utilizzate le segnalazioni inviate dagli utenti.