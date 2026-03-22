Aliengov e aliensgov | gli Usa registrano due domini internet ma è ancora mistero su quello che conterranno

Sugli alieni ci sono ancora tanti misteri: dalla loro esistenza al perché l’agenzia federale che gestisce la sicurezza informatica e l’infrastruttura digitale degli Stati Uniti abbia appena registrato due domini internet. Alien.gov e Aliens.gov sono infatti stati creati ufficialmente il 17 marzo, ma i siti non esistono ancora. A cosa serviranno? Che informazioni raccoglieranno? Per ora nessuno lo sa. Ma la registrazione dei domini arriva in un momento preciso: l’amministrazione Trump ha infatti promesso una nuova fase di trasparenza, chiedendo alle agenzie federali di identificare e rendere pubblici documenti su fenomeni anomali e Ufo, anzi Uap ( Unidentified Aerial Phenomena ), il termine tecnico preferito dal governo americano perché sposta il dibattito dalla fantascienza all’intelligence. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

La Casa Bianca registra ‘aliens.gov’: cresce l’attesa per i dossier riservati sugli Ufo promessi da TrumpBasta il nome del dominio per accendere la curiosità e l’immaginazione globale oltre all’interesse di numerosi esperti di questo argomento.

Leggi anche: Freedom.gov: USA sfida la censura globale, nuove tensioni

Ufo e alieni: le strane teorie dei complottisti - FarWest 21/11/2025

Tutto quello che riguarda Alien gov e aliens gov gli Usa...

Temi più discussi: Il governo Usa è pronto a lanciare il sito www.aliens.gov: in arrivo le prime rivelazioni sulla vita extraterrestre?; Ufo, la Casa Bianca registra il dominio alien.gov: verso la pubblicazione di file segreti voluta da Trump?; Registrato dominio aliens.gov: mistero online cresce; Aliens.gov online, il governo americano prepara un portale sugli extraterrestri.

Ufo, la Casa Bianca registra il dominio alien.gov: verso la pubblicazione di file segreti voluta da Trump?I nuovi domini governativi hanno insospettito gli addetti ai lavori di DefenseScoop: secondo i registri federali pubblicamente disponibili, questa settimana la Casa Bianca ne ... ilmessaggero.it

Il governo USA è pronto a lanciare il sito Aliens.gov: in arrivo documenti riservati sulla vita extraterrestre?Ma potrebbe trattarsi anche di tutt'altro: la parola «alien» negli Usa indica anche chi non è cittadino americano ... msn.com

Napoli si prepara a un’estate di grandi concerti All’Ex Base NATO arriva l’Alien Sound Festival con Ozuna, Anuel AA, Myke Towers e tanti altri facebook