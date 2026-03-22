Trump lancia i siti aliengov e aliensgov negli Usa giallo sui domini | la verità su alieni ed extraterrestri

L’amministrazione Usa guidata da Donald Trump accelera sulla promessa di trasparenza relativa ai fenomeni aerei non identificati, scatenando la curiosità globale. Il recente acquisto di domini internet istituzionali dedicati alla vita extraterrestri potrebbe segnare un punto di svolta nel dibattito tra intelligence e spazio aereo. Trump lancia i siti alien.gov e aliens.gov negli Usa Cosa verrà pubblicato sui siti Il dibattito sugli alieni Trump lancia i siti alien.gov e aliens.gov negli Usa Come riportato dal Guardian, il governo degli Stati Uniti ha ufficialmente registrato i domini alien.gov e aliens.gov lo scorso 17 marzo. L’operazione è stata condotta dall’agenzia federale che si occupa della sicurezza informatica, ma i siti per gli alieni non sono ancora attivi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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