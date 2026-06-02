In occasione dei 250 anni degli Stati Uniti, l’ex presidente ha annunciato la costruzione di nuovi monumenti nel National Mall. Sono previsti anche eventi pubblici di preghiera durante le celebrazioni. Non sono state fornite indicazioni sui nomi delle figure che guideranno i concerti di protesta contro le celebrazioni ufficiali. La commemorazione si concentrerà su installazioni e manifestazioni aperte al pubblico, senza dettagli sui partecipanti o sui luoghi specifici degli eventi.

? Punti chiave Quali nuovi monumenti verranno costruiti nel National Mall?. Chi guiderà i concerti di protesta contro le celebrazioni ufficiali?. Come influenzeranno le preghiere pubbliche l'identità nazionale americana?. Perché le star della musica hanno deciso di boicottare l'evento?.? In Breve Bruce Springsteen e Tom Morello organizzano concerti alternativi in vista delle midterm.. Cantieri previsti presso la Casa Bianca e l'area del National Mall.. Programma include preghiere pubbliche per sottolineare le radici cristiane della nazione.. Celebrazioni del 4 luglio trasformate in eventi di branding ideologico MAGA.. Trump pianifica celebrazioni per i 250 anni degli Stati Uniti con un nuovo arco di trionfo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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