Un progetto per inserire un ritratto di Trump su una banconota da 250 dollari ha incontrato ostacoli legali. La legge del 1866 vieta di raffigurare persone su monete e banconote senza autorizzazione ufficiale. Due funzionari della zecca sono coinvolti nel progetto, ma il tentativo di realizzarlo si scontra con questa normativa. La questione riguarda specificamente il rispetto delle restrizioni sulla rappresentazione di individui sulle valute statunitensi.

? Domande chiave Perché la legge del 1866 impedisce il ritratto di Trump sulle banconote?. Chi sono i due funzionari che guidano il progetto della zecca?. Come può la nuova banconota da 250 dollari sostituire le criptovalute?. Quali conseguenze avrà la rimozione della direttrice sulla sicurezza del dollaro?.? In Breve Legge del 1866 vieta immagini di persone vive sulle banconote federali.. Direttrice Patricia Solimene rimossa il 27 aprile per opporsi al progetto.. Pittore Iain Alexander disegna il volto di Trump per il valore 250$.. Proposta di Joe Wilson ferma nelle commissioni parlamentari dopo il licenziamento.. A Washington, il 28 maggio 2026, l’amministrazione Trump ha intensificato la pressione sul Bureau of Engraving and Printing per far stampare una banconota da 250 dollari con il ritratto del presidente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump punta alla banconota da 250$: scontro con la legge sulla zecca

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