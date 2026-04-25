Il 27 aprile a Washington si è svolta una parata con 500 militari per celebrare il 250° anniversario degli Stati Uniti. Alla cerimonia hanno preso parte anche il presidente e il re, che hanno assistito all’evento. La manifestazione ha sottolineato il rapporto tra le due nazioni attraverso la presenza militare e le rappresentazioni ufficiali. La giornata ha visto anche incontri e scambi tra le autorità presenti.

? Cosa sapere Trump e re Carlo a Washington il 27 aprile per il 250° anniversario USA.. La parata con 500 militari sottolinea il legame tra le due nazioni.. Lunedì 27 aprile, Donald Trump e la First Lady accoglieranno re Carlo e la regina Camilla nella residenza presidenziale di Washington per celebrare il 250° anniversario degli Stati Uniti. Il programma della visita reale prevede una serie di incontri formali e cerimonie militari che si snoderanno tra lunedì e mercoledì, segnando un momento di alta diplomazia tra i due Paesi. L’arrivo del sovrano britannico nel pomeriggio di lunedì porterà alla prima tappa ufficiale: un tè privato con la coppia presidenziale all’interno della Green Room.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump e re Carlo: parata da 500 militari per il 250° USA

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