us poggibonsi improvvisa frenata coia e vellini prendono tempo

Notizia in breve

L'Us Poggibonsi ha subito una frenata improvvisa, con Coia e Vellini che hanno deciso di prendersi ulteriore tempo. La situazione rimane incerta e nessuna decisione è stata comunicata ufficialmente. La squadra continua a essere in attesa di sviluppi, mentre le trattative sembrano rallentare. Nessuna data nuova è stata annunciata per una conclusione del processo. La squadra e i tifosi restano in attesa di aggiornamenti ufficiali.