Us Poggibonsi improvvisa frenata Coia e Vellini prendono tempo
L'Us Poggibonsi ha subito una frenata improvvisa, con Coia e Vellini che hanno deciso di prendersi ulteriore tempo. La situazione rimane incerta e nessuna decisione è stata comunicata ufficialmente. La squadra continua a essere in attesa di sviluppi, mentre le trattative sembrano rallentare. Nessuna data nuova è stata annunciata per una conclusione del processo. La squadra e i tifosi restano in attesa di aggiornamenti ufficiali.
Un nuovo momento di stallo intorno alle sorti dell’ Us Poggibonsi. Fino a ieri mattina le attenzioni dei sostenitori giallorossi sembravano orientate verso un prossimo incontro fra le parti, alla presenza di commercialisti, per valutare la fattibilità del passaggio di testimone tra l’attuale Us Poggibonsi e l’imprenditrice Paola Coia. La quale, giorni addietro, ha ribadito la disponibilità all’ingresso ponendo comunque delle condizioni legate alla partecipazione del tessuto locale e alla situazione debitoria. Nel pomeriggio invece si sono rincorse a Poggibonsi delle voci relative a uno stop senza esito dei contatti. O almeno a un raffreddamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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