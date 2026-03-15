Pacco devastato e libri smarriti l' associazione protesta con Poste e la risposta li spiazza

Un’associazione di Belluno ha denunciato sui propri canali social problemi nella consegna di un pacco, che si trovava a soli 80 chilometri di distanza. Il pacco risultava devastato e alcuni libri erano scomparsi, portando l’organizzazione a protestare pubblicamente contro Poste Italiane. La vicenda ha attirato l’attenzione, rendendo evidente il disservizio subito dall’associazione durante la consegna.

La denuncia dopo il disservizio e, soprattutto, dopo quanto emerso a seguito di controlli. Per ora niente indennizzo La consegna di un pacco a soli 80 chilometri può diventare un’impresa ai limiti dell’inimmaginabile. Lo sanno bene a Belluno, con l’associazione Bellunesi nel Mondo che ha fatto una denuncia sul proprio sito e, quindi, sui propri canali social, tirando in ballo Poste Italiane. “Lo scorso 6 marzo – spiega il presidente dell’associazione, Oscar De Bona – dovevamo spedire un pacco di libri. Sedici copie destinate all’autrice di un volume da noi pubblicato in quanto editori. Il materiale ci era appena stato recapitato dalla tipografia, che ha sede a Roma. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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