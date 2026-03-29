Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di rapinare gli uffici postali centrali. Secondo quanto riferito, è entrato nel locale minacciando i cassieri e chiedendo il denaro, sostenendo di avere un’arma nascosta in una tasca. Durante il tentativo, ha rivolto insulti e minacce ai dipendenti, che hanno poi chiamato le forze dell’ordine. L’individuo è stato fermato poco dopo.

E’ entrato alle poste centrali, ha minacciato i cassieri intimando loro di consegnare il denaro e sostenendo di avere un’arma in una tasca. Sono stati attimi di paura quelli vissuti martedì pomeriggio in via Arcivescovo Martini all’ufficio postale dove un uomo ha tentato una rapina. Per fortuna, i carabinieri, allertati immediatamente, hanno fatto a tempo ad arrivare e a bloccare il balordo. A finire in manette è stato un uomo italiano di 53 anni, arrestato in flagranza di reato per tentata rapina. L’autore, secondo quanto riferito dal procuratore Luca Tescaroli, "faceva accesso all’interno dell’ufficio postale in evidente stato di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tenta la rapina alle poste centrali. Insulti e minacce ai cassieri per farsi consegnare i soldi: preso

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