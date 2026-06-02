Urina nel chiostro e danneggia la basilica | profanazione a Padova

Un episodio di vandalismo ha danneggiato la basilica del Santo Antonio a Padova. Qualcuno ha urinato nel chiostro, causando danni alla struttura. La polizia ha avviato indagini per individuare i responsabili. Nessuna persona è stata ancora identificata o fermata. La chiesa ha subito danni che richiedono interventi di restauro. La vicenda è stata segnalata alle autorità competenti.

Padova – Un grave episodio di profanazione e vandalismo ha colpito la basilica del Santo Antonio a Padova, dove un uomo (58enne di origini marocchine), in evidente stato di alterazione psicofisica, ha parzialmente bloccato l’accesso alla struttura monumentale, urinando nei pressi dei luoghi sacri e danneggiando alcuni elementi prima di essere fermato dalle forze dell’ordine. L’evento – accaduto a fine maggio – ha suscitato profonda indignazione tra i fedeli e i residenti, riaccendendo i riflettori sulla vulnerabilità del patrimonio religioso e sulla necessità di garantire un presidio costante all’interno e all’esterno degli edifici di culto più frequentati. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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