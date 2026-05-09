Padova arrestato ladro nella Basilica del Santo | beccato dal frate

Un uomo è stato arrestato all’interno della Basilica del Santo a Padova dopo essere stato sorpreso mentre cercava di rubare. Secondo quanto riferito, il ladro è entrato nel monumento attraverso una finestra e stava manomettendo le cassette delle offerte. È stato un frate a scoprire il giovane e a dare l’allarme, portando all’arresto sul posto. La polizia ha poi confermato l’intervento e il fermo dell’uomo.

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? Punti chiave Come ha fatto il ladro a entrare dalla finestra della Basilica?. Chi ha scoperto il giovane mentre manometteva le cassette delle offerte?. Quali oggetti sono stati trovati nel marsupio del ventenne arrestato?. Perché il questore ha deciso di coinvolgere l'Ufficio Immigrazione?.? In Breve Furto di 80 euro da sette cassette delle offerte manomesse dal ladro.. Il 21enne è un richiedente asilo con pratica in attesa a Napoli.. Il Questore Odorisio ha richiesto il trasferimento al CPR di Gradisca D'Isonzo.. Polizia indaga su altri due furti notturni avvenuti in parrocchie di Padova.. Alle 4:30 di questa mattina, un 21enne marocchino richiedente asilo è stato arrestato dalle volanti di Padova dopo aver scassinato sette cassette delle offerte nella Basilica del Santo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Padova, arrestato ladro nella Basilica del Santo: beccato dal frate ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Israele, cardinale Pizzaballa celebra la messa del Sabato Santo nella Basilica del Santo SepolcroIl Patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, ha presieduto la Veglia pasquale del Sabato Santo nella Basilica del Santo... Roma, arrestato il ladro di auto: beccato da due agenti in servizio? Cosa sapere Roma, arrestato trentunenne che tentava scasso auto in zona piazza Bologna venerdì sera.