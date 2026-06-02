Debora e Alessio hanno smentito le voci di crisi nella loro relazione, affermando che la situazione è stata esagerata. Nei giorni scorsi, Debora Bragetti aveva riferito a un altro partecipante del programma che una terza persona si intrometteva tra lei e Alessio Pilli Stella. La coppia ha confermato di non essere in crisi e ha sottolineato che le affermazioni fatte sono state ingigantite.

Nei giorni scorsi le rivelazioni di Debora Bragetti hanno fatto non poco discutere, l'ex dama di Uomini e Donne aveva detto a Lorenzo Pugnaloni che Rosanna Siino continuava a intromettersi tra lei e Alessio Pilli Stella. L'ex dama aveva lasciato intendere che Rosanna non si era rassegnata nonostante i due siano usciti insieme dal programma di Maria De Filippi. Ha anche rivelato che le sue continue telefonate e messaggi stavano mettendo a rischio il loro rapporto. La Siino però ha negato quanto detto da Debora Bragetti, a detta sua non è vero che ha provato a mettersi tra loro. Debora Bragetti cambia versione dopo la smentita di Rosanna Siino: le nuove dichiarazioni dell'ex dama di Uomini e Donne A Lorenzo Pugnaloni la fidanzata di Alessio Pilli Stella ha detto che è stata la dama siciliana a far alzare il polverone. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne, Debora e Alessio hanno chiarito: “Nessuna crisi, la situazione è stata ingigantita”

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