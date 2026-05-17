Uomini e donne Alessio e Debora volano a Siviglia | prima vacanza per la neo coppia over
Alessio e Debora, una coppia over, sono partiti per Siviglia. È la prima vacanza insieme per loro, dopo aver iniziato a frequentarsi. Alessio, ex cavaliere del Trono over, ha deciso di mantenere la promessa fatta alla sua partner e i due sono partiti in aereo verso la città spagnola. La partenza è avvenuta di recente, e i due si trovano ora in Spagna per trascorrere alcuni giorni insieme. La vacanza segna un nuovo passo nella loro relazione.
Alessio e Debora sono volati a Siviglia. L'ex cavaliere del Trono over ha mantenuto fede alla promessa fatta a quella che oggi è diventata la sua compagna e insieme sono partiti per la loro prima vacanza. Proprio nei giorni scorsi è andata in onda la loro scelta, un momento molto romantico con. 🔗 Leggi su Today.it
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