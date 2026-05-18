Alessio e Debora | come procede la loro storia dopo Uomini e Donne

Alessio Pili Stella e Debora Bragetti hanno abbandonato il programma Uomini e Donne il 29 aprile. Dopo la fine della trasmissione, non sono stati comunicati dettagli sui loro rapporti o eventuali sviluppi successivi. La coppia ha partecipato al programma come protagonisti, ma non sono stati forniti aggiornamenti ufficiali su cosa stia accadendo nelle loro vite. La loro uscita dal programma ha attirato l’attenzione di alcuni follower e media di settore.

La coppia formata da Alessio Pili Stella e Debora Bragetti ha lasciato il programma Uomini e Donne il 29 aprile. Dopo un periodo di indecisioni, i due hanno deciso di uscire insieme, sorprendendo tutti. Alessio ha dedicato una canzone romantica a Debora, seguita da un viaggio che ha reso felice la dama. Ora, quasi un mese dopo, la coppia condivide aggiornamenti sulla loro relazione. Ernesto Passaro risponde alle accuse dopo la rottura con Cristiana Anania Un viaggio indimenticabile a Siviglia. Recentemente, Alessio ha postato su Instagram immagini della coppia in vacanza a Siviglia. Questa meta è stata scelta da Debora, che desiderava visitarla. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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