Dopo la fine della stagione di Uomini e Donne, Antonio Marino ha rivelato di aver sviluppato un sentimento per una delle dame, affermando che lei ha “fatto una piccola breccia dentro di me”. Marino ha aggiunto di aver provato qualcosa di speciale, anche se non ha specificato se si tratti di un interesse crescente o di una semplice simpatia. Le sue parole arrivano dopo aver concluso il percorso nel programma, in attesa della ripresa a settembre.

In un'intervista concessa al Magazine di Uomini e Donne è tornato a parlare della sua frequentazione con Gloria Nicoletti. I due avevano provato ad approfondire la loro conoscenza ma tra loro non ha funzionato e hanno deciso di non frequentarsi più. Eppure lei lo aveva molto colpito, è stato lui stesso ad ammetterlo. Antonio Marino prova ancora interesse per Gloria Nicoletti? Cosa ha detto il cavaliere di Uomini e Donne Il cavaliere non ha negato che la dama aveva non poco catturato la sua attenzione, tra le varie cose ha infatti rivelato: "Ammetto che Gloria ha fatto una piccola breccia dentro di me, le avevo anche chiesto di uscire dal programma. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne, Antonio Marino svela: “Gloria ha fatto una piccola breccia dentro di me però…”

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Uomini e Donne, Trono Over - Le scuse di Antonio per Gloria

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