Tensione altissima nella puntata del 27 aprile del dating show: Gloria Nicoletti interviene e accusa Antonio e Cristina, scatenando una lite accesa tra urla e accuse reciproche. Oggi, lunedì 27 aprile 2026, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, con Maria De Filippi alla guida, affiancata come sempre dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, con Tinì Cansino a completare il trio. Tra discussioni accese, addii improvvisi e sospetti da "detective social", anche oggi il dating show non si è fatto mancare nulla. David ed Elena D.: due binari paralleli (che non si incontreranno mai) Ogni tanto al centro studio arrivano protagonisti "di seconda fila" pronti a prendersi i loro 15 minuti.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uomini e Donne: Antonio bacia Cristina e scrive a Gloria di notte, scoppia il caos

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I partigiani Non è per via della gloria, che siamo andati in montagna, a far la guerra. Di guerra eravam stanchi, di patria anche. Avevamo bisogno di dire: lasciateci le mani libere, i piedi, gli occhi, le orecchie; lasciateci dormire nel fienile, con una ragazza. x.com