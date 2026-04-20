Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, si prevede che Antonio sceglierà Gloria, dopo aver vissuto momenti di tensione con altre persone. La coppia ha deciso di fare una scelta inaspettata, sorprendendo il pubblico. La puntata si conclude con un cambio di rotta rispetto alle aspettative, lasciando spazio a nuove dinamiche tra i protagonisti.

Dalle tensioni ai petali rossi il passo è breve. La coppia sorprende con una scelta improvvisa. Ma cosa ha fatto cambiare davvero le cose? Nel parterre del Uomini e Donne, il gossip delle ultime registrazioni ruota attorno a una coppia che ha rapidamente catalizzato l’attenzione del pubblico: Antonio e Gloria Nicoletti. Una conoscenza partita in sordina ma diventata in breve tempo una delle dinamiche più discusse del Trono Over. Tra attrazione, dubbi e polemica, la loro storia ha preso una piega inaspettata. Fin dalle prime uscite, Antonio ha mostrato un interesse evidente per Gloria Nicoletti, sottolineando però un coinvolgimento più fisico che emotivo.🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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Uomini E Donne, Ipotesi Prossime Puntate: Antonio Sceglie Gloria!

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