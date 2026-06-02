Un’occasione per riflettere sulla memoria storica e sul senso di comunità

Da padovaoggi.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In piazza dei Frutti questa mattina si è svolta la cerimonia per l’80° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana. Alla cerimonia hanno partecipato autorità e cittadini, con discorsi ufficiali e l’allocuzione delle bandiere. La piazza era gremita di persone che hanno assistito alla commemorazione, che ha incluso anche momenti di riflessione sulla memoria storica e il senso di comunità.

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Nella mattinata odierna, 2 giugno, in piazza dei Frutti, si è tenuta la solenne celebrazione dell’80° Anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana. La cerimonia si è aperta con la rituale resa degli onori al prefetto Giuseppe Forlenza, da parte del picchetto schierato come reparto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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