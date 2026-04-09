Durante un intervento alla Camera, il presidente del Consiglio ha commentato la sconfitta del referendum, affermando che si è persa un’occasione storica. Ha inoltre negato indiscrezioni su un possibile rimpasto di governo, definendole ricostruzioni fantasiose. Nessuna modifica alla composizione dell’esecutivo è prevista, ha ribadito. Le sue dichiarazioni sono state fatte nel contesto di un dibattito politico più ampio.

“Al referendum grande partecipazione e polarizzazione. Rammarico per aver perso occasione storica” “Non voglio esimermi da una breve riflessione sull’Italia consegnata dal voto del referendum sulla giustizia, un’Italia che ha visto una grande partecipazione popolare al voto e una altrettanto grande polarizzazione. Un confronto serrato, ahimè non sempre sul merito, ma con un esito comunque chiaro. Noi rispettiamo sempre il giudizio degli italiani, qualunque esso sia, anche quando non coincide con le nostre opinioni e aspettative”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aprendo la sua “informativa sull’azione del governo”, in aula alla Camera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Meloni alla Camera torna sulla disfatta del referendum: “Persa un’occasione storica”. E sul governo: “Ricostruzioni fantasiose, nessun rimpasto”

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