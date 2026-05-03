Cadono durante l’escursione doppio intervento del Soccorso alpino

Nel pomeriggio di domenica 3 maggio, il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico Abruzzo è intervenuto due volte per soccorrere due persone cadute durante un'escursione. L'intervento è stato effettuato con l'uso di un elicottero, che ha permesso di raggiungere i feriti e di trasportarli in pronto soccorso. Nessuna altra informazione sui dettagli dell’incidente o sulle condizioni dei coinvolti è stata resa nota.

Doppio intervento, nel pomeriggio di domenica 3 maggio, del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico Abruzzo, attivato con l'impiego di elicottero.Il primo intervento ha interessato l’area della Riserva di Zompo lo Schioppo, nel territorio di Morino (L'Aquila), dove un escursionista di 69.🔗 Leggi su Chietitoday.it SRV POSITANO, INTERVENTO DEL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO DELLA CAMPANIA Notizie correlate Val Grande, si rompe una caviglia durante un'escursione: lungo intervento del soccorso alpinoLungo intervento ieri sera, domenica 8 marzo, della stazione Val Grande del soccorso alpino che ha ricevuto una chiamata alle 16. Inciampa durante l'escursione in Costa d'Amalfi: donna salvata dal Soccorso AlpinoIntervento del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania nel pomeriggio di oggi lungo il sentiero che collega Bomerano Agerola a Furore, in...