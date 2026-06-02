Un escursionista scivola sul sentiero e uno si perde | doppio intervento del Soccorso alpino d' Abruzzo

Da chietitoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Martedì 2 giugno, il Soccorso alpino e speleologico d'Abruzzo ha effettuato due interventi in provincia dell'Aquila. Un escursionista è scivolato su un sentiero, mentre un altro si è perso durante un'escursione. Entrambi sono stati soccorsi e assistiti senza riportare gravi conseguenze. Le operazioni sono durate alcune ore e si sono concluse con il recupero dei due soggetti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Doppio intervento del Soccorso alpino e speleologico d'Abruzzo nella giornata di martedì 2 giugno, in provincia dell'Aquila.. Il primo intervento ha riguardato un escursionista di 23 anni, residente a Genzano di Roma, che stava percorrendo il sentiero estivo in direzione della Sella di Monte. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Escursionista scivola sul sentiero del Brutto Buso

Escursionista scivola per 30 metri sul sentiero ghiacciato: interviene l’elicotteroUn escursionista è scivolato di circa 30 metri lungo il sentiero 729, che collega Lago Padre alla capanna del Braiola nel comune di Corniglio.

Temi più discussi: Momenti di paura sul sentiero in quota a 2200 metri, escursionista scivola e si ferisce ad una spalla: 51enne raggiunto e recuperato dal Soccorso alpino; Trentunenne scivola e sbatte la testa su una pietra, trasportato all’ospedale; Escursionista scivola sul sentiero, soccorsa sul Summano; Scivola sul Mucrone e precipita per oltre cento metri: escursionista salvato in extremis dal Soccorso Alpino.

soccorso un escursionista scivola sulPosina. Escursionista scivola sul Brutto Buso, salvato a un passo dal dirupoIl sentiero del Brutto Buso, a Posina sopra contrada Griso, ancora una volta non ‘perdona’ chi lo affronta senza adeguate attrezzatura alpinistica e preparazione. Anche ieri pomeriggio, sono bastati p ... altovicentinonline.it

soccorso un escursionista scivola sulPiovene Rocchette. Escursionista 72enne scivola sul SummanoPaura nella tarda mattinata di oggi sul Monte Summano, nel territorio di Piovene Rocchette, per un’escursionista rimasta ferita lungo uno dei sentieri che portano alla cima. Attorno alle 13 la Central ... altovicentinonline.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web