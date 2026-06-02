Un escursionista scivola sul sentiero e uno si perde | doppio intervento del Soccorso alpino d' Abruzzo

Notizia in breve

Martedì 2 giugno, il Soccorso alpino e speleologico d'Abruzzo ha effettuato due interventi in provincia dell'Aquila. Un escursionista è scivolato su un sentiero, mentre un altro si è perso durante un'escursione. Entrambi sono stati soccorsi e assistiti senza riportare gravi conseguenze. Le operazioni sono durate alcune ore e si sono concluse con il recupero dei due soggetti.