Al Roland Garros 2026, iniziato il 24 maggio e in corso fino al 7 giugno, le tenniste hanno mostrato look distintivi durante le partite. Tra le protagoniste, alcune hanno sfoggiato outfit che hanno attirato l’attenzione del pubblico e dei media. La competizione si svolge sulla terra rossa di Parigi, con i primi incontri che hanno già portato a qualche sorpresa in campo. La moda delle tenniste si conferma elemento di interesse parallelo alle performance sportive.

I l Roland Garros 2026 è appena iniziato, con il tabellone principale in programma dal 24 maggio al 7 giugno, e sulla terra rossa di Parigi è già stato servito il primo colpo di scena fashion. Perché se Wimbledon resta legato al bianco assoluto, Parigi ha sempre avuto un’altra attitudine: più libera, più teatrale, più incline a trasformare un completo da gara in una dichiarazione di stile. Qui, tra una palla corta e un rovescio lungolinea, le tenniste hanno spesso giocato anche un’altra partita: quella dello stile. Il mondo del tennis è pronto per lo stile di Naomi Osaka? X Abiti plissettati, catsuit, completi colorati, silhouette couture e dettagli tecnici hanno raccontato epoche, personalità e rivoluzioni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - I look più belli di sempre delle tenniste al Roland Garros: da Serena Williams a Naomi Osaka

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