Università 2030 al Bo la sfida degli Atenei | nuove competenze fiducia e organizzazione

L'università italiana si prepara a un confronto nazionale di tre giorni a Padova, dedicato alle sfide del futuro. Si discuterà di nuove competenze, organizzazione e fiducia nel sistema universitario. L’evento si svolge presso l’ateneo e coinvolge rappresentanti del settore, con focus su come adattare le strutture e le offerte formative alle esigenze del domani. La manifestazione mira a stimolare riflessioni e scelte strategiche per il cambiamento degli atenei italiani.

L’università italiana cambia pelle e la città del Santo si prepara a diventare, per tre giorni, il centro del confronto nazionale sul futuro degli Atenei. Dal 28 al 30 maggio 2026 il capoluogo veneto ospiterà il XXXIV Convegno Nazionale RAU, l’appuntamento dei responsabili. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Puntata 51 - Ecoansia e Cambiamento Climatico: Sfida Etica tra Generazioni

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