Università 2030 al Bo il confronto sulle sfide future degli atenei

Nel 2024, l’università italiana ha raggiunto i 2 milioni di iscritti, il numero più alto di sempre. Tuttavia, nei prossimi vent’anni, il sistema dovrà affrontare un calo demografico che ridurrà significativamente il numero di studenti. La discussione si è tenuta al Bo, dove esperti e rappresentanti hanno analizzato le sfide future per le università italiane. Si prevede una diminuzione degli iscritti e la necessità di adattare l’offerta formativa a un contesto demografico in cambiamento.

L’università italiana ha superato nel 2024 i 2 milioni di iscritti, il dato più alto della sua storia, ma nei prossimi vent’anni dovrà affrontare una delle sfide più decisive per il sistema Paese: il drastico calo demografico che ridurrà strutturalmente il numero di studenti e metterà sotto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Dott. Francesco Paolo Buonocunto Geologo

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