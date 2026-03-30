A Francavilla Fontana si terrà un concerto dell'Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento Oles nella Chiesa Madre, in occasione dei Riti della Settimana Santa. La città si prepara ad accogliere due eventi musicali con scopi spirituali, destinati a coinvolgere la comunità locale e ad accompagnare i momenti di riflessione e partecipazione durante la settimana religiosa.

FRANCAVILLA FONTANA - La città di Francavilla Fontana si prepara d entrare nel cuore dei Riti della Settimana Santa con due eventi di straordinaria intensità artistica e spirituale, pensati per accompagnare la comunità in un percorso di riflessione, emozione e partecipazione che conduce ai giorni più significativi della tradizione francavillese.Oltre al primo appuntamento, lo spettacolo teatrale “La Passione - La storia di Gesù dagli occhi del Centurione”, il secondo sarà il Requiem in re minore K. 626 di Wolfgang Amadeus Mozart, eseguito dall'Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento Oles, con coro polifonico e solisti, sotto la direzione del maestro Raffaele Lattante. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Il concerto dell'Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento Oles nella Chiesa Madre

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