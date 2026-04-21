Concerto di Primavera all’Università dell’Orchestra Scarlatti Young

Venerdì 24 aprile alle ore 19 si svolgerà presso la Chiesa dei SS. Marcellino e Festo a Napoli un concerto gratuito dell’Orchestra Scarlatti Young. L’evento è il secondo appuntamento della rassegna organizzata dalla Nuova Orchestra Scarlatti e si inserisce nel calendario di iniziative musicali promosse dall’istituzione. La serata prevede l’esecuzione di brani classici interpretati dall’orchestra giovanile.

Venerdì 24 aprile ore 19, con ingresso gratuito presso la Chiesa dei SS. Marcellino e Festo (Napoli, Largo San Marcellino 10) si terrà il “Concerto di Primavera all’Università”, dell’Orchestra Scarlatti Young, secondo appuntamento della rassegna realizzata dalla Nuova Orchestra Scarlatti con il.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Al Teatro Massimo ricominciano i concerti del Conservatorio Scarlatti: sul palco il coro e l’Orchestra SinfonicaIl Conservatorio Alessandro Scarlatti apre la nuova Stagione Concertistica 2026 con un concerto – evento che vede protagonisti il Coro e l’Orchestra... Leggi anche: Musica e beneficenza: l’Orchestra di Fiati dell’ANPS in concerto al “Signorelli” Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Haydn, Mozart e Wagner per il concerto di primavera a Cuneo; 10° Concerto di Primavera - Comune di Nembro - eventi; ‘Concerto di primavera’ al Sacro Cuore di Statte; Concerto di Primavera 2026 a Cuneo – speciale Qualcosa nell’Aria. Al Teatro della Rosa torna il Concerto di PrimaveraLa banda Musica Cittadina di Pontremoli in un repertorio tra tradizione e modernità con la partecipazione speciale dell’Ensemble Registri Variabili ... noitv.it Repertorio barocco per il Concerto di primavera del coro Clericalia et AliaStasera (sabato), alle 21 nel Teatro della Torretta, in piazza N. S. di Lourdes ad Asti, l'Associazione Clericalia et Alia presenterà il Concerto di primavera. La formazione, diretta dal Maestro Mario ... lanuovaprovincia.it Concerto di Primavera La musica torna a fiorire! Siete tutti invitati a un suggestivo concerto primaverile con l’Orchestra Impronta Armonica, per una serata all’insegna dell’arte e dell’armonia. Direzione: Matteo Prello – maestro concertatore Solisti: • - facebook.com facebook Decimomannu, concerto di primavera del gruppo bandistico V. Bellini x.com