UniPg nel top 2,2% mondiale | la ricerca brilla nonostante il calo

L'università di Perugia si colloca nel top 2,2% delle istituzioni mondiali secondo le classifiche di ricerca, anche se ha registrato un calo rispetto agli anni precedenti. Nonostante questa posizione elevata, il suo prestigio scientifico non si traduce in un miglior posizionamento nei ranking globali. Tra le università italiane, alcune stanno perdendo più posizioni rispetto a competitor asiatici, evidenziando un divario crescente nel confronto internazionale.

? Punti chiave Perché il prestigio scientifico di Perugia non si riflette nel ranking globale?. Quali università italiane stanno perdendo più posizioni rispetto ai competitor asiatici?. Come può la ricerca di alto livello contrastare il calo del punteggio?. Cosa sta accadendo al sistema universitario italiano di fronte agli investimenti esteri?.? In Breve UniPg scende al 459° posto mondiale dopo il 424° del 2024 e 434° del 2025. Il Research rank mantiene l'eccellenza al 424° posto mondiale per qualità pubblicazioni. Sapienza, Padova e Bologna calano rispettivamente a 129°, 180° e 208° posizione. La Federico II di Napoli sale al 243° posto invertendo il trend negativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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