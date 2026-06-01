L’Università degli Studi di Perugia si colloca al 459° posto su 21.000 università nel mondo, secondo una classifica internazionale. La posizione evidenzia la presenza di attività di ricerca e programmi di formazione riconosciuti a livello globale. La classifica si basa su vari parametri, tra cui la qualità della ricerca, la reputazione accademica e l’impatto scientifico. La posizione riflette il ruolo dell’ateneo nel panorama accademico internazionale e il contributo dell’istituzione alla crescita dell’alta formazione in Italia.

C’è un dato che va oltre la semplice classifica e racconta una storia di crescita, visione e futuro. L’ Università degli Studi di Perugia entra infatti nell’élite mondiale dell’alta formazione, conquistando il 459° posto su 21.291 atenei valutati dalla prestigiosa Global 2000 List 2026 del Center for World University Rankings. Un risultato che colloca UniPg nella top 2,2% delle università del mondo e che assume un significato strategico non soltanto per l’Ateneo, ma per l’intera Umbria. Nel cuore verde d’Italia, una delle regioni più piccole del Paese dimostra infatti di poter competere ai massimi livelli internazionali nel campo della conoscenza, della ricerca e dell’innovazione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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© Laprimapagina.it - UniPg tra le eccellenze accademiche mondiali: ricerca e formazione trainano il prestigio dell’Umbria

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