La notizia che ieri Valerio Crespi non si è allenato a causa di un virus intestinale ha animato il tardo pomeriggio alla vigilia dell’andata della finale dei playoff di serie C. Si giocherà questa sera alle 21.15 allo Stadio Rigamonti, completamente esaurito, tra Union Brescia e Ascoli. A questo punto la parola passerà nelle mani dello staff (tecnico e sanitario) che nel provino di questa mattina farà il possibile per recuperare non solo l’ex attaccante dell’Avellino, ma anche Rizzo e Marras, che in questi giorni hanno continuato a lavorare a parte. Vista l’importanza della posta in palio non è da escludere che mister Corini finisca per chiedere un sacrificio ai suoi tre giocatori per una gara "nella quale bisogna stare tutti uniti e pronti a dare il proprio contributo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Union pronta per il sogno. Il Brescia si gioca tutto. Allarme Crespi: influenza

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Union Brescia - Sampdoria, 21ª Giornata Campionato Primavera 2

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