Inter U23 Union Brescia la rete di Crespi condanna i nerazzurri e spegne il sogno playoff

Nell’ultima giornata di campionato, la squadra Under 23 dell’Inter ha perso in casa contro l’Union Brescia. La rete di Crespi ha deciso la partita, impedendo ai nerazzurri di qualificarsi per gli spareggi promozione. La squadra allenata da Vecchi ha concluso la stagione senza raggiungere l’obiettivo dei playoff. La partita si è disputata in un clima di tensione e determinazione, con i padroni di casa che hanno cercato di reagire fino al fischio finale.

di Lorenzo Vezzaro Inter U23 Union Brescia, la squadra di Vecchi cade in casa all’ultima giornata e fallisce l’aggancio agli spareggi. L’ultima giornata della regular season del girone A di Serie C si trasforma in un amaro verdetto per l’ Inter U23. La formazione guidata da Stefano Vecchi, reduce dai passi falsi contro Arzignano e Giana Erminio, non riesce a invertire la rotta nel momento decisivo. Nonostante il vantaggio di giocare tra le mura amiche, i nerazzurri cadono per 0-1 contro l’ Union Brescia, vedendo sfumare definitivamente le ultime chance di qualificazione ai playoff. Una sconfitta che brucia, arrivata al termine di una gara tesa e bloccata, risolta solo da un episodio nel finale di gara.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter U23 Union Brescia, la rete di Crespi condanna i nerazzurri e spegne il sogno playoff Corini applaude l’Union Brescia: «Grande spirito. Emozione per il coro della Curva» Notizie correlate Leggi anche: Serie C: cade il Brescia, Inter U23 rimontata. Colpo Ternana, scatto playoff del Campobasso Serie C girone A. Doppio Jaouhari, la Pergolettese fa il colpaccio. Union Brescia ko nonostante il gol di CrespiCinica e spietata la Pergolettese che nel posticipo di Serie C giocato ieri sera ha superato allo stadio Voltini l’Union Brescia. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: AMARCORD BIANCAZZURRO: INTER; Serie C, le gare della 38^ giornata su Sky; Serie C, l’Inter U23 ospita sabato l’Union Brescia: la designazione arbitrale; Inter U23-Brescia, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE. Un errore di Kamaté condanna l'Inter U23: l'ultima di campionato finisce 0-1 per l'Union Brescia, sfuma il sogno playoffSi chiude con una sconfitta la prima stagione dell'Inter U23, battuta in casa dall'Union Brescia. Termina 0-1 all'U-Power Stadium, decisivo il gol di Crespi al 77'. fcinternews.it Inter U23-Union Brescia: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Inter U23-Union Brescia di sabato 25 aprile 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net Serie C, comincia Inter U23-Union Brescia! Segui qui la diretta testuale dell'incontro https://www.fcinter1908.it/cronaca-live/serie-c-inter-u23-union-brescia/ - facebook.com facebook Serie C, Inter U23-Union Brescia: Vecchi sorprende, 3-4-2-1 e Maye largo a sinistra x.com