L’Union Brescia ha ottenuto la qualificazione alla finale playoff di serie C grazie a due gol contro la Salernitana. Crespi ha segnato dopo 42 secondi dall'inizio, mentre Vido ha siglato il raddoppio nel recupero, all'ultimo minuto della ripresa. La squadra avversaria si è arresa dopo questa sconfitta.

Un gol di Crespi dopo 42 secondi e il raddoppio di Vido al 6’ ed ultimo minuto della ripresa spalancano all’ Union Brescia le porte della finale playoff di serie C e costringono alla resa la Salernitana. Un avvio a razzo, quello davanti ai 15.718 tifosi del Rigamonti, che la squadra di Corini riesce a gestire sino al termine, trasformandolo nella fertile base sulla quale costruire l’accesso alla doppia sfida che vale un posto in serie B. Non è ancora trascorso il 1’ e Lamesta crossa verso l’area ospite, dove Donnarumma e Golemic si scontrano. La palla rimane lì e Crespi anticipa tutti depositando in rete l’immediato vantaggio dei padroni di casa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’Union Brescia è in finale. Il solito Crespi in avvio. Poi Vido nel recupero. La Salernitana si arrende

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