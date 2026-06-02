Union Brescia-Ascoli | tattiche e strategie per il playoff di C

Alle 21.15 allo stadio Rigamonti si gioca la finale d’andata dei playoff di Serie C tra Union Brescia e Ascoli. La partita si svolge su un terreno di gioco con tifoserie presenti. Nessun dettaglio su formazioni o tattiche è stato comunicato. La sfida rappresenta il primo atto di una serie che deciderà quale squadra accederà alla fase successiva del torneo. La ripresa è prevista tra sette giorni.

L’angolo della partita. Questa sera, alle 21.15, il palcoscenico dello stadio Rigamonti di Brescia ospiterà la finale d’andata dei playoff di Serie C tra l’Union Brescia e l’Ascoli. I padroni di casa, che si sono imposti nel girone A, affrontano la squadra marchigiana, vincitrice del girone B, in quello che si preannuncia come un incontro cruciale per il futuro di entrambe le formazioni. L’Union Brescia arriva da una convincente semifinale contro la Salernitana, mentre l’Ascoli ha avuto la meglio sul Catania, portando con sé un buon momentum. La chiave tattica del match. Dal punto di vista tattico, l’Union Brescia schiererà un 3-4-1-2, con Gori in porta e una linea difensiva solida formata da Balestrero, Silvestri e Rizzo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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