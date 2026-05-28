Le finali dei playoff di Serie C vedranno affrontarsi Union Brescia e Ascoli, che hanno eliminato Salernitana e Catania. La partita tra Union Brescia e Ascoli rappresenta la sfida decisiva per la promozione. Le due squadre si sono qualificate dopo aver superato rispettivamente Salernitana e Catania nelle semifinali. La finale si giocherà in una gara unica o in due incontri, secondo il regolamento.

Union Brescia-Ascoli sarà la finale dei playoff di Serie C. Eliminate rispettivamente Salernitana e Catania. Guarda gli highlights delle due semifinali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Highlights playoff Serie C: Union Brescia-Salernitana e Catania-Ascoli

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Playoff Serie C, i gol di Brescia-Salernitana e Catania-Ascoli

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