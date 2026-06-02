Union Brescia-Ascoli | orario probabili formazioni e dove vederla in tv in chiaro

Oggi, martedì 2 giugno, si gioca la finale d'andata dei playoff di Serie C tra Union Brescia e Ascoli. La partita si svolge in campo e sarà trasmessa in diretta tv e streaming. Si tratta dell'ultimo atto degli spareggi che determinano la promozione in Serie B. Le formazioni sono pronte a scendere in campo per questa sfida decisiva.

(Adnkronos) – È il giorno della finale d'andata dei playoff di Serie C. Oggi, martedì 2 giugno, l'Union Brescia sfida l'Ascoli – in diretta tv e streaming – nell'ultimo atto degli spareggi che regaleranno la promozione in Serie B. La squadra lombarda ha superato il Catania nell'ultimo turno, mentre i marchigiani hanno battuto la salernitana.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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