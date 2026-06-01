Union Brescia-Ascoli la finale playoff | orario dove vederla in chiaro gratis e regolamento Chi va in Serie B in caso di pareggio?

Da ilmessaggero.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Domani si disputa la partita di andata della finale playoff tra Union Brescia e Ascoli, valida per la promozione in Serie B. La gara si svolgerà in orario ancora da definire e sarà visibile in chiaro e gratuitamente. In caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari, si procederà con eventuali tempi supplementari e, se necessario, con i calci di rigore. La squadra che ottiene il miglior risultato complessivo accederà alla serie superiore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Domani si giocherà l'atto conclusivo della Serie C: si tratta della partita di andata tra Union Brescia e Ascoli, che si affronteranno in un doppio confronto valido per la promozione in Serie B per raggiungere Vicenza, Arezzo e Benevento, salite direttamente vincendo i rispettivi gironi. I tecnici Eugenio Corini e Francesco Tomei sono chiamati a preparare le sfide al meglio, con il tecnico bresciano che deve far fronte a otto giocatori diffidati e quello ascolano che deve riprogettare l'attacco vista l'assenza di Gori. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

union brescia ascoli la finale playoff orario dove vederla in chiaro gratis e regolamento chi va in serie b in caso di pareggio
© Ilmessaggero.it - Union Brescia-Ascoli, la finale playoff: orario, dove vederla in chiaro (gratis) e regolamento. Chi va in Serie B in caso di pareggio?
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Pronostico Union Brescia-Ascoli | Finale Playoff Serie C 2025/26

Video Pronostico Union Brescia-Ascoli | Finale Playoff Serie C 2025/26

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Union Brescia-Ascoli, la finale playoff di Serie C: orario, dove vederla (in tv e streaming) e regolamento

Ascoli-Potenza 1-0, Union Brescia-Casarano 0-0: Basilicata e Puglia escono dai playoff Calcio serie C: in semifinale lombardi e marchigiani. Serie B: la finale playoff è Monza-CatanzaroNel calcio di serie C, le squadre di Basilicata e Puglia hanno concluso i loro percorsi nei playoff con alcune eliminazioni.

Temi più discussi: Union Brescia-Ascoli: quella passione più forte anche del meteo; Union Brescia-Ascoli, la finale playoff di Serie C: orario, dove vederla (in tv e streaming) e regolamento; Chi viene promosso e va in B se dopo Brescia-Ascoli ed Ascoli-Brescia tra andata e ritorno c'è parità: cosa succede? Il regolamento della finale dei Playoff di Serie C; Serie C, Brescia-Ascoli è la finale dei playoff. Eliminate Salernitana e Catania.

union brescia ascoli union brescia ascoli laDove vedere Union Brescia-Ascoli in tv e streaming: canale, orario, formazioniCome guardare la partita della finale playoff di Serie C tra Brescia e Ascoli: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming. goal.com

union brescia ascoli union brescia ascoli laFinale Playoff Serie C Union Brescia-Ascoli, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioniLe informazioni su Brescia-Ascoli, Finale d'andata dei Playoff di Serie C: le formazioni e come seguire il match. msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web