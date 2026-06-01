Domani si disputa la partita di andata della finale playoff tra Union Brescia e Ascoli, valida per la promozione in Serie B. La gara si svolgerà in orario ancora da definire e sarà visibile in chiaro e gratuitamente. In caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari, si procederà con eventuali tempi supplementari e, se necessario, con i calci di rigore. La squadra che ottiene il miglior risultato complessivo accederà alla serie superiore.

Domani si giocherà l'atto conclusivo della Serie C: si tratta della partita di andata tra Union Brescia e Ascoli, che si affronteranno in un doppio confronto valido per la promozione in Serie B per raggiungere Vicenza, Arezzo e Benevento, salite direttamente vincendo i rispettivi gironi. I tecnici Eugenio Corini e Francesco Tomei sono chiamati a preparare le sfide al meglio, con il tecnico bresciano che deve far fronte a otto giocatori diffidati e quello ascolano che deve riprogettare l'attacco vista l'assenza di Gori. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Union Brescia-Ascoli, la finale playoff: orario, dove vederla in chiaro (gratis) e regolamento. Chi va in Serie B in caso di pareggio?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pronostico Union Brescia-Ascoli | Finale Playoff Serie C 2025/26

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Union Brescia-Ascoli, la finale playoff di Serie C: orario, dove vederla (in tv e streaming) e regolamento

Ascoli-Potenza 1-0, Union Brescia-Casarano 0-0: Basilicata e Puglia escono dai playoff Calcio serie C: in semifinale lombardi e marchigiani. Serie B: la finale playoff è Monza-CatanzaroNel calcio di serie C, le squadre di Basilicata e Puglia hanno concluso i loro percorsi nei playoff con alcune eliminazioni.

Temi più discussi: Union Brescia-Ascoli: quella passione più forte anche del meteo; Union Brescia-Ascoli, la finale playoff di Serie C: orario, dove vederla (in tv e streaming) e regolamento; Chi viene promosso e va in B se dopo Brescia-Ascoli ed Ascoli-Brescia tra andata e ritorno c'è parità: cosa succede? Il regolamento della finale dei Playoff di Serie C; Serie C, Brescia-Ascoli è la finale dei playoff. Eliminate Salernitana e Catania.

VIDEO Union Brescia, Corini: L'Ascoli ha alle spalle 11 mesi di lavoro, noi meno. Ritengo un vantaggio giocare la prima in casa picenotime.it/it/pagine/59F8… #seriec #UnionBresciaAscoli #playoffseriec x.com

L'Union Brescia passa in finale per 2-0. L'Ascoli resiste. Sarà Union Brescia-Ascoli reddit

Dove vedere Union Brescia-Ascoli in tv e streaming: canale, orario, formazioniCome guardare la partita della finale playoff di Serie C tra Brescia e Ascoli: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming. goal.com

Finale Playoff Serie C Union Brescia-Ascoli, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioniLe informazioni su Brescia-Ascoli, Finale d'andata dei Playoff di Serie C: le formazioni e come seguire il match. msn.com