Brescia-Ascoli oggi in finale nei playoff Serie C dove vederla in TV in chiaro e in streaming | orario e formazioni

La finale d’andata dei playoff di Serie C tra Brescia e Ascoli si gioca questa sera alle 21:15. La partita sarà trasmessa in diretta in chiaro e in streaming. Le formazioni scendono in campo con le rispettive squadre pronte a contendere il primo dei due confronti. L’incontro si svolge in un impianto locale, con la diretta visibile sui canali ufficiali e sulle piattaforme online dedicate.

Union Brescia-Ascoli è la finale d'andata dei playoff di Serie C in programma oggi alle ore 21:15. Qui dove vedere in diretta tv e streaming la partita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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