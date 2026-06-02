Union Brescia-Ascoli gara sospesa per maltempo | cos’è successo

La partita di playoff tra Union Brescia e Ascoli è stata sospesa nel secondo tempo a causa del maltempo. Si tratta dell'andata della finale promozione di Serie C, in programma martedì 2 giugno. La sospensione è avvenuta durante la fase finale dell'incontro, senza ulteriori dettagli sui tempi di ripresa o sulla ripresa della gara.

(Adnkronos) – Sospesa la finale dei playoff di Serie C. Oggi, martedì 2 giugno, l'Union Brescia ha ospitato l'Ascoli nell'andata dell'ultimo atto degli spareggi promozione per assegnare un posto nella prossima Serie B, in una partita che però è stata interrotta nel corso del secondo tempo. Ma cos'è successo al Rigamonti? A provocare la sospensione della. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Union Brescia-Ascoli è la finale per la Serie B. Lecco, a quando le prime novità

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