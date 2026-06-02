Union Brescia-Ascoli | chi avrà la meglio nella finale playoff?

Oggi, martedì 2 giugno, si gioca la finale d’andata dei playoff di Serie C tra Union Brescia e Ascoli. La partita si svolge in una giornata che potrebbe decidere le sorti delle due squadre in vista del ritorno. I tifosi sono in attesa di vedere quale delle due formazioni avrà un vantaggio nel primo confronto, che si svolge in un clima di grande attesa. La sfida rappresenta un momento decisivo per entrambe le squadre in questa fase della stagione.

L’angolo della partita. Oggi, martedì 2 giugno, si accendono i riflettori sulla finale d’andata dei playoff di Serie C. L’Union Brescia affronta l’Ascoli in una partita che non segnerà solo l’accesso alla Serie B ma anche un’emozionante sfida tra due formazioni che hanno mostrato grande resilienza nei turni precedenti. Brescia ha superato il Catania, mentre l’Ascoli ha avuto la meglio sulla Salernitana. Quest’ultimo atto degli spareggi è quindi carico di aspettative, con l’incontro in programma alle 21.15. La chiave tattica del match. Dal punto di vista tattico, l’Union Brescia si schiererà con un 3-4-1-2, mettendo in evidenza la sua intenzione di dominare il centrocampo e sfruttare le corsie esterne. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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