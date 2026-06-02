Unicredit supererà il 30% di Commerzbank | Bloomberg cita le adesioni all' Opa
Unicredit supererà il 30% di Commerzbank grazie alle adesioni raccolte all'Opa, secondo fonti anonime citate da Bloomberg. L'offerta pubblica di acquisto ha registrato un forte interesse, portando la banca italiana a rafforzare la propria partecipazione nell’istituto tedesco. L’operazione prosegue con l’obiettivo di aumentare la quota di mercato nel settore bancario europeo. Al momento, non sono stati comunicati numeri ufficiali sulle adesioni o sulla percentuale esatta di partecipazione raggiunta.
La scalata di Unicredit a Commerzbank fa un nuovo passo avanti. Secondo quanto riferito dall'agenzia Bloomberg, che cita fonti anonime, le adesioni raccolte finora all'offerta pubblica di acquisto lanciata dalla banca italiana sull'istituto tedesco porteranno Unicredit a detenere una quota ben. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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