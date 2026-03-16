UniCredit lancia un’offerta per superare il 30 per cento di Commerzbank

UniCredit ha annunciato un’offerta pubblica volontaria di scambio su Commerzbank, quarta banca per dimensioni in Germania. L’obiettivo è di superare la soglia del 30 per cento, limite previsto dalla normativa tedesca per le partecipazioni di controllo. L’operazione mira a incrementare la quota di partecipazione della banca italiana nella banca tedesca. L’offerta è stata comunicata ufficialmente e riguarda gli azionisti di Commerzbank.

UniCredit ha annunciato il lancio di un’ offerta pubblica volontaria di scambio su Commerzbank, la quarta più grande banca della Germania, finalizzata a superare la soglia del 30 per cento prevista dalla normativa tedesca. Lo ha reso noto UniCredit, spiegando che l’offerta inizierà formalmente all’ inizio di maggio, con un periodo di adesione di quattro settimane: nello stesso mese sarà convocata un’assemblea straordinaria al fine di ottenere l’autorizzazione all’aumento di capitale a servizio dell’offerta. Il regolamento è previsto entro la prima metà del 2027, a seguito dell’ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni regolamentari.... 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - UniCredit lancia un’offerta per superare il 30 per cento di Commerzbank Articoli correlati Unicredit lancia OPS su Commerzbank per superare la soglia del 30%Unicredit ha annunciato a sorpresa il lancio di un’Offerta Pubblica di Scambio (OPS) su Commerzbank, compiendo un passo decisivo verso la banca... UniCredit accelera su Commerzbank: al via l’OPS per superare il 30%UniCredit accelera sul dossier Commerzbank e sceglie una mossa che punta più al consolidamento della partecipazione che a una vera scalata. Aggiornamenti e notizie su UniCredit lancia Temi più discussi: UniCredit lancia Ops su Commerzbank: obiettivo superare il 30%; UniCredit lancia su Borsa Italiana bond retail cumulative callable al 6%; UniCredit forza la mano (ma non troppo) sul 30% di Commerzbank; UniCredit lancia un'offerta pubblica di scambio volontaria su Commerzbank. Unicredit lancia un’offerta su Commerzbank per superare il 30%: i motivi dell’operazione sulla banca tedescaAndrea Orcel rompe gli indugi in Germania e lancia un’offerta pubblica volontaria di scambio su Commerzbank. L'offerta di UniCredit è finalizzata a superare la soglia del 30% prevista dalla normativa ... corriere.it Unicredit lancia offerta su Commerzbank per superare il 30%UniCredit ha annunciato il lancio di un'offerta pubblica volontaria di scambio su Commerzbank. L'offerta è finalizzata a superare la soglia del 30% prevista dalla normativa tedesca in materia di offer ... ansa.it Per approfondire: https://www.ilsole24ore.com/art/unicredit-lancia-offerta-commerzbank-superare-30percento-AID8ymyB #UniCredit #Commerzbank #banche - facebook.com facebook Unicredit lancia offerta su Commerzbank per superare il 30%. Per favorire un confronto costruttivo con la banca e i suoi stakeholder #ANSA x.com