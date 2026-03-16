UniCredit lancia offerta su Commerzbank per superare il 30%
UniCredit ha annunciato una proposta pubblica volontaria di scambio per acquistare azioni di Commerzbank, con l’obiettivo di superare la quota del 30 per cento. L’offerta riguarda le azioni Commerzbank e mira a rafforzare la partecipazione della banca italiana nella controllata tedesca. La comunicazione ufficiale indica che l’operazione si inserisce in questa strategia di incremento della partecipazione.
UniCredit lancia un’offerta per superare il 30% in Commerzbank. L’annuncio parla di Offerta pubblica volontaria di scambio (Ops) avente “a oggetto le azioni Commerzbank “. L’offerta punta a superare la soglia del 30% prevista dalla normativa tedesca in materia di offerta pubblica di acquisto nonché “a favorire, nelle prossime settimane, un confronto costruttivo con Commerzbank e con i suoi principali stakeholder”. Tuttavia UniCredit prevede di raggiungere “una partecipazione in Commerzbank superiore al 30%, senza acquisirne il controllo”. Questo consentirebbe a UniCredit di evitare “di aggiustare costantemente la propria partecipazione per... 🔗 Leggi su Lapresse.it
Articoli correlati
UniCredit lancia un’offerta per superare il 30 per cento di CommerzbankUniCredit ha annunciato il lancio di un’offerta pubblica volontaria di scambio su Commerzbank, la quarta più grande banca della Germania, finalizzata...
Unicredit lancia OPS su Commerzbank per superare la soglia del 30%Unicredit ha annunciato a sorpresa il lancio di un’Offerta Pubblica di Scambio (OPS) su Commerzbank, compiendo un passo decisivo verso la banca...
UniCredit lancia offerta su Commerzbank, Borse deboli con occhi su Medio Oriente, attesa per la Fed
Una selezione di notizie su UniCredit lancia
Temi più discussi: UniCredit lancia Ops su Commerzbank: obiettivo superare il 30%; UniCredit lancia su Borsa Italiana bond retail cumulative callable al 6%; UniCredit forza la mano (ma non troppo) sul 30% di Commerzbank; UniCredit lancia un'offerta pubblica di scambio volontaria su Commerzbank.
Unicredit lancia offerta su Commerzbank per salire sopra il 30% (ma non intende prendere il controllo)L'operazione partirà a inizio maggio e punta a far partire un dialogo costruttivo con l'istituto tedesco. Per il cda della ... huffingtonpost.it
Unicredit lancia un’offerta su Commerzbank per superare il 30%: i motivi dell’operazione sulla banca tedescaAndrea Orcel rompe gli indugi in Germania e lancia un’offerta pubblica volontaria di scambio su Commerzbank. L'offerta di UniCredit è finalizzata a superare la soglia del 30% prevista dalla normativa ... corriere.it
Unicredit lancia Ops totalitaria su Commerzbank da 35 miliardi, concambio a 0,485 azioni di Gae Aulenti per l’istituto tedesco x.com
Per approfondire: https://www.ilsole24ore.com/art/unicredit-lancia-offerta-commerzbank-superare-30percento-AID8ymyB #UniCredit #Commerzbank #banche - facebook.com facebook