UniCredit continua la scalata a Commerzbank e vola oltre il 50 per cento | cosa succede ora

Notizia in breve

UniCredit ha aumentato la propria partecipazione in Commerzbank, superando il 50% del capitale. La banca italiana aveva già acquisito oltre il 30% delle azioni, e ora la quota è cresciuta ulteriormente. La mossa indica un rafforzamento della presenza nel capitale della banca tedesca. Non sono state rese note comunicazioni ufficiali riguardo a eventuali piani futuri o alle conseguenze di questa partecipazione.