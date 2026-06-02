UniCredit continua la scalata a Commerzbank e vola oltre il 50 per cento | cosa succede ora
UniCredit ha aumentato la propria partecipazione in Commerzbank, superando il 50% del capitale. La banca italiana aveva già acquisito oltre il 30% delle azioni, e ora la quota è cresciuta ulteriormente. La mossa indica un rafforzamento della presenza nel capitale della banca tedesca. Non sono state rese note comunicazioni ufficiali riguardo a eventuali piani futuri o alle conseguenze di questa partecipazione.
UniCredit accelera nella partita su Commerzbank e supera la soglia che contava davvero: il 30% del capitale. La banca guidata da Andrea Orcel ha annunciato che le adesioni all’offerta pubblica di scambio hanno raggiunto circa il 7,6% del capitale della banca tedesca. Sommate alla quota diretta. 🔗 Leggi su Today.it
Unicredit makes takeover bid for Commerzbank
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