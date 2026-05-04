Unicredit | piano da 6,7 miliardi per la scalata su Commerzbank

Unicredit ha annunciato un piano di 6,7 miliardi di euro per acquisire una quota significativa di Commerzbank, una delle principali banche tedesche. La proposta ha suscitato reazioni da parte delle autorità tedesche, che hanno manifestato opposizione alla scalata. La questione riguarda anche possibili cambiamenti nella distribuzione dei dividendi agli azionisti e le implicazioni per il settore bancario europeo. La vicenda si sviluppa mentre si attende una risposta ufficiale alle richieste di Unicredit.

? Cosa scoprirai Come influirà l'acquisizione sulla distribuzione dei dividendi per gli azionisti?. Perché il governo tedesco ostacola la scalata di Unicredit?. Quali rischi corre il bilancio di Piazza Gae Aulenti con l'esborso?. Chi potrà contrastare l'offerta di Orcel se i prezzi salgono?.? In Breve Obiettivo superamento soglia 30% per acquisti diretti senza obblighi normativi. Prezzo Commerzbank salito del 12% raggiungendo i 35,2 euro per azione. Governo tedesco detiene oltre il 12% delle quote della banca bersaglio. Chiusura offerta prevista tra i mesi di maggio e giugno.? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Unicredit: piano da 6,7 miliardi per la scalata su Commerzbank Notizie correlate Commerzbank rigetta valutazioni di Unicredit. Orcel vede utili a 21 miliardiE’ di nuovo tensione fra Unicredit e Commerzbank, dopo che l’Istituto di Piazza Gae Aulenti ha formulato previsioni molto ottimistiche relativamente... Leggi anche: Unicredit rilancia l’integrazione con Commerzbank: “Utile netto a 21 miliardi nel 2030” Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Generali, UniCredit sale ancora: il mercato punta al 10%; Barclays rivede target su banche italiane: BPER titolo preferito per primo trimestre; L’accordo di Unicredit – versione interattiva e PDF; Trimestrale UniCredit: investitori in cerca di chiarimenti sui numeri e di novità su Commerzbank. Orcel presenta il piano di Unicredit: Per Commerz fino a 6 miliardi di utili con la fusioneL’amministratore delegato del gruppo italiano illustra al mercato i vantaggi dell’Ops che parte il 5 maggio: La banca tedesca ha una storia di cattiva ... repubblica.it Unicredit: «Piano illimitato agli azionisti 50 miliardi»Il completamento di Unlocked è certificato da numeri che restano difficili da eguagliare in Europa: utile netto di 10,6 miliardi (+14%), RoTE (capacità di generare profitti) al 19,2% e CET1 ratio al ... ilmattino.it salve questa mattina ho dimenticato il bancomat nel cassiero automatico nel unicredit a corso cavour a novavara centro . se qualcuno lo a trovato me lo pu restituire grazie - facebook.com facebook Maggio al @teatrosancarlo, con una speciale opportunità per i clienti UniCredit. Concerti, musica da camera e lirica: dalla musica per il Sannazaro a Mozart/Brahms, fino a Werther di Massenet e ai concerti diretti da Riccardo Frizza e Michele Mariotti. x.com