Cotral approvato il bilancio 2025 | utile da 11,9 milioni di euro
L’assemblea dei soci di Cotral ha approvato il bilancio 2025, che si chiude con un utile di 11,9 milioni di euro, in crescita rispetto all’anno precedente. La società ha comunicato i risultati in una riunione ufficiale, confermando i numeri relativi al bilancio. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui dati specifici o sulle modalità di raggiungimento di questa performance.
Un utile di 11,9 milioni di euro, in aumento rispetto all’anno precedente. L’assemblea dei soci di Cotral S.p.A. ha approvato il bilancio 2025 confermando, così, il percorso di consolidamento industriale, patrimoniale e finanziario intrapreso dall’azienda. Il dato economico tiene conto anche di.🔗 Leggi su Romatoday.it
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