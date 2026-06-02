Unesco? La candidatura è troppo costosa

La candidatura di Terra del Sole a patrimonio dell’Unesco è stata respinta a causa dei costi elevati. La decisione è arrivata dopo che un gruppo di critici ha sollevato preoccupazioni sul budget necessario per la procedura. Nessuna indicazione di revisione o di ulteriori passi avanti è stata comunicata finora. La richiesta di inserimento nel patrimonio mondiale rimane sospesa, con le autorità che non hanno annunciato ulteriori azioni.

Candidatura di Terra del Sole a patrimonio dell’Unesco, capitolo secondo. Dopo l’attacco del gruppo consiliare di minoranza Insieme per Crescere, che aveva accusato l’Amministrazione comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole di aver annunciato in campagna elettorale proclami in merito alla candidatura della cittadella, poi rimasti lettera morta, il sindaco Francesco Billi, ha scelto di replicare in sede istituzionale, ovvero in occasione del prossimo consiglio comunale. Proposito ribadito nell’ormai canonico video affidato a Facebook il sabato sera, una sorta di canale aperto con la cittadinanza. "Pur non risultandomi ciò che sostengono... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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