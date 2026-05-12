FOTO Montevergine verso l’UNESCO | siglato il protocollo per la candidatura del Loreto
È stato firmato un protocollo che avvia la candidatura del complesso del Loreto di Montevergine all’UNESCO, segnando una collaborazione tra diverse istituzioni. L’accordo mira a ottenere il riconoscimento internazionale per questa area dell’Irpinia, nel tentativo di valorizzarne il patrimonio. La firma rappresenta un passo importante nel percorso di tutela e promozione di questo sito, che non aveva ancora raggiunto un simile riconoscimento prima d’ora.
Un’alleanza istituzionale per candidare il Palazzo Abbaziale di Loreto a Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Siglato il protocollo d’intesa tra Rotary Club Avellino, Comune di Mercogliano e Abbazia di Montevergine. Obiettivo: valorizzare il patrimonio storico, culturale e spirituale della comunità benedettina irpina Una sinergia istituzionale definita “senza precedenti” per consegnare all’Irpinia il suo primo riconoscimento UNESCO. Nella suggestiva cornice del Palazzo Abbaziale di Loreto è stato ufficialmente siglato il Protocollo d’Intesa tra Rotary Club Avellino, il Comune di Mercogliano e l’Abbazia di Montevergine, dando avvio a un percorso condiviso per la candidatura del complesso abbaziale di Loreto a Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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