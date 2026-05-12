FOTO Montevergine verso l’UNESCO | siglato il protocollo per la candidatura del Loreto

È stato firmato un protocollo che avvia la candidatura del complesso del Loreto di Montevergine all’UNESCO, segnando una collaborazione tra diverse istituzioni. L’accordo mira a ottenere il riconoscimento internazionale per questa area dell’Irpinia, nel tentativo di valorizzarne il patrimonio. La firma rappresenta un passo importante nel percorso di tutela e promozione di questo sito, che non aveva ancora raggiunto un simile riconoscimento prima d’ora.

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